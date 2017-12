(DW) - Schlechte Nachrichten für Résidence: Das Parkett der Basketballhalle in Walferdingen ist immer noch nicht bespielbar. Am Mittwoch wurde es nochmals unter die Lupe genommen, nachdem der Spielboden vergangene Woche aufgrund der Schneefälle und eines Defekts am Hallendach in Mitleidenschaft gezogen worden war.



Somit fällt auch die Partie in der Total League der Männer zwischen Résidence und den Musel Pikes, die am Freitag hätte stattfinden sollen, aus. Bereits am vergangenen Wochenende mussten alle Partien von Résidence abgesagt werden.