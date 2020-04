In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Résidence und Heffingen bei den Frauen eine Zusammenarbeit planen. Zu einer Fusion wird es aber nicht kommen.

Basketball: Heffingens Frauenteam wird nicht aufgelöst

Die Frauenmannschaften von Résidence und Heffingen werden nicht fusionieren. Das erfuhr das "Luxemburger Wort" am Mittwoch. Zwar sollen einige Spielerinnen Heffingens nach Walferdingen ausgeliehen werden, die Mannschaft bleibt jedoch bestehen.

Vergangene Woche hatte Heffingens Präsident Romain Seiler dem LW erklärt, dass sich sein Club mit Résidence auf eine Zusammenarbeit einigen konnte. Da von einem gemeinsam Namen gesprochen wurde, stand zunächst auch eine Auflösung des eigenen Teams im Raum. Dies ist allerdings jetzt kein Thema mehr.

Noch befinden sich Heffingens Verantwortliche mit den eigenen Spielerinnen im Dialog, um herauszufinden, wie viele im kommenden Jahr in der Total League für Résidence auflaufen wollen. Mindestens zwei sollen sich bereits dafür entschieden haben.

Trainerfrage noch ungeklärt

Mit welchem Trainer Walferdingen in die Saison startet, wurde noch nicht entschieden. Amadeo Dias stand vergangene Saison bei Résidence an der Seitenlinie, während Julie Kremer Heffingen in der Nationale 2 trainierte. Kremers Schützlinge belegten Platz zwei, als die Saison wegen der Corona-Krise vorzeitig beendet wurde.

Nachdem Wiltz den Aufstieg als Tabellenführer der Nationale 2 abgelehnt hatte, hätte Heffingen aufsteigen können. Der Club entschied sich jedoch dagegen und gibt nun stattdessen einigen Spielerinnen die Chance, im Oberhaus für Résidence aufzulaufen.

