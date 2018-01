(jan) - Basketballtrainer Hermann Paar beginnt eine Tätigkeit beim BBC Gréngewald Hostert. Wie der Club mitteilt, wird Paar zunächst in unterstützender und beratender Funktion in das Trainerteam integriert, ehe er zur kommenden Saison das Cheftraineramt der Frauen übernehmen soll. Der aktuelle Frauentrainer Majdi Anan wird dann den Männern zugeteilt.

"Hauptaufgabe von Herrmann in den nächsten Wochen und Monaten wird es sein, die Frauen- und Männermannschaften zu verbessern und die Kader für die nächste Saison aufzustellen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Integration der Jugendspieler gelegt. [...] Wir sind überzeugt, dass uns Hermann in diesem Bereich eine große Hilfe sein wird", heißt es im offiziellen Statement des Clubs.

Paar hatte Ende des Jahres seine Trainertätigkeit beim deutschen Erstligisten Saarlouis Royals beendet und ist aktuell für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft verantwortlich. Der 63-Jährige war in seiner fast 40-jährigen Trainerkarriere bereits in Luxemburg aktiv. Bevor er nach Saarlouis wechselte, war er im Großherzogtum seit 2002 in verschiedenen Funktionen beim Basketballverband tätig, unter anderem als Technischer Direktor und Frauen- sowie Männernationaltrainer.