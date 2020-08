Die Basketballfrauen des BBC Gréngewald Hostert nehmen erstmals am EuroCup teil. In der Qualifikationsrunde spielen sie gegen ein belgisches Team.

Basketball: Gréngewald trifft auf Namur

Basket Namur Capitale heißt der Gegner von Gréngewald zum Auftakt des EuroCup Women 2020/21. Dies ergab die Auslosung am Sitz des Basketball-Weltverbandes FIBA am Montag in München. Die Luxemburger Frauenmannschaft, die 2019 Meister wurde, bestreitet das Hinspiel in der Qualifikationsrunde laut Trainer Hermann Paar am 23. oder 24. September. Das Rückspiel ist eine Woche später geplant. Namur ist mehrfacher belgischer Meister.



Der Sieger zieht in die Gruppenphase ein, die Mitte Oktober beginnt. Der EuroCup ist der zweithöchste Vereinswettbewerb auf europäischer Ebene nach der EuroLeague. Mit Gréngewald ist erstmals seit der Saison 2008/2009 wieder eine Luxemburger Mannschaft dabei. Damals trat eine durch Profis verstärkte Nationalauswahl an.

