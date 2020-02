Gréngewald hat sich im Pokalhalbfinale der Frauen gegen die Musel Pikes durchgesetzt. Das Duell war bis zum Schluss spannend.

Basketball: Gréngewald steht im Pokalfinale

Gréngewald ist der erste Finalist des Frauenpokals. Am Samstagabend setzten sich Lisy Hetting und Co. im Gymnase der Coque in Kirchberg knapp mit 56:53 gegen die Musel Pikes durch.



Gréngewald startete deutlich besser ins Spiel und führte nach dem ersten Viertel mit 16:7. Die Moselanerinnen kämpften sich anschließend jedoch nach zunächst zahlreichen Fehlwürfen zurück in die Partie.

Zur Halbzeit führte Gréngewald nur noch mit 30:25, das Duell war somit wieder offen. Die Musel Pikes hatten zunächst Probleme gegen Goff, die in der ersten Hälfte 13 Punkte erzielte.

Gréngewald setzt sich wieder ab



Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Gréngewald den besseren Start. Das Team von Trainer Hermann Paar zog im dritten Viertel wieder davon und führte zehn Minuten vor Schluss mit 51:39.

Im Schlussviertel waren die Musel Pikes aber engagiert und kämpften sich erneut zurück in die Partie. In der Schlusssekunde hätte Yoerger per Dreier die Verlängerung erzwingen können, doch der Ball landete nicht im Korb.



Yoerger war mit 19 Punkten die Topscorerin der Partie, Gréngewalds Lisy Hetting erzielte 15 Zähler.



Am Sonntag (15 Uhr) wird der Finalgegner Gréngewalds im Duell zwischen Basket Esch und Telstar ermittelt.