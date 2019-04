Bei der Frauenmannschaft aus Contern gibt es zur kommenden Saison einige Veränderungen. Nicht nur der Coach, sondern auch die beiden Profispielerinnen werden ersetzt.

Basketball: Fuger wird Trainerin in Contern

Daniel WAMPACH

Bei der Frauen-Basketballmannschaft des AB Contern gibt es nach dieser Saison einen Wechsel auf dem Trainerposten. Louis Wennigs Vertrag wird nach drei Jahren nicht verlängert, er wird von Fabienne Fuger ersetzt.

Fuger war in den vergangenen drei Jahren Trainerin von Sparta und zuvor auch schon bei Etzella aktiv. In Contern ist sie eine alte Bekannte, denn dort stand sie bereits von 2012 bis 2014 in der Verantwortung. Assistenztrainerin wird Liz Engel sein.



Wie der Club aus Contern mitteilt, bleibt der Kern des Teams zusammen. Nur die beiden Profispielerinnen und Charlie Bidinger stehen nicht mehr zur Verfügung. Außerdem wird Fuger die 22-jährige Estelle Sand aus Bartringen mit nach Contern nehmen.