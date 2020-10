Am zweiten Spieltag der Total League haben die Topteams allesamt gewonnen.

Basketball: Favoriten setzen sich durch

Am zweiten Spieltag der Total League im Basketball blieben die ganz großen Überraschungen am Freitagabend aus. Nur Résidence setzte sich etwas unerwartet durch.

Basket Esch hatte bei Arantia zunächst Startschwierigkeiten, kam aber nach wenigen Minuten in Schwung. Das lag vor allem auch an Jackson-Cartwright, der in der ersten Halbzeit 22 seiner 27 Punkte erzielte. Auch Pit Biever war mit 22 Zählern glänzend in Form, so dass sich der amtierende Meister mit 83:58 behauptete.

Etzella hatte gegen Contern keine großen Probleme. Am Ende siegte der Favorit, der seinen Vorsprung konstant über die gesamte Spiellänge ausbaute, mit 110:90. Neben den Profis Pwono (26) und Burgett (22) überzeugten die Luxemburger Wolff (16) und Philippe Gutenkauf (16).

Die Musel Pikes hatten gegen Telstar mehr Probleme als erwartet. Doch am Ende behauptete sich das Favoritenteam mit 78:69 beim Aufsteiger. Die Moselaner spielten dabei wieder nur mit einem Profi (Stone).

Jones hillft Heffingen zum Sieg

Richtig spannend war es zwischen Résidence und Racing. Die Gäste aus der Hauptstadt hatten sich eigentlich einen komfortablen Halbzeitvorsprung herausgespielt (48:34), dies vor allem weil Résidence im zweiten Viertel nur neun Punkte erzielte.

Doch die Walferdinger schlugen zurück und kamen in den letzten zehn Minuten wieder an Racing heran. Die Hauptstädter erzielten in der zweiten Hälfte nur 23 Punkte, so dass Résidence mit 75:71 gewann. Bei Racing trafen zwar alle neun eingesetzten Spieler, doch vor allem der einzige Profi Giles (12) hätte mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Davy Rocha und Résidence starteten gegen Racing eine Aufholjagd. Foto: Ben Majerus

T71 Düdelingen präsentierte sich auch im zweiten Saisonspiel stark und gewann mit 87:67 gegen Sparta Bartringen. US-Profi Harris war mit 29 Punkten einmal mehr der entscheidende Spieler.

Heffingen ließ gegen Amicale nichts anbrennen und siegte deutlich mit 101:76. Da halfen auch die 30 Punkte nichts, die der Steinseler Profi Taliaferro in der ersten Halbzeit erzielte. Am Ende stand er bei 38 Zählern. Neben den beiden Heffinger US-Amerikanern Yarbrough (27) und Stephens (23) überzeugten auch die beiden Luxemburger Jones (22) und Tim Schmit (19).

Schon am Sonntag steht der nächste Spieltag an.

