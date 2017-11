von Bob Hemmen



Das letzte Novemberwochenende steht an. In der Total League der Männer wird in den kommenden Tagen kein Basketball gespielt, denn zwölf Luxemburger sind nach Portugal gereist, um mit der FLBB-Auswahl das erste Spiel der Vorqualifikation zur EM zu bestreiten.

Doch auch hierzulande finden Begegnungen statt ...