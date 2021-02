Basketball: Etzellas Siegesserie und Mullers Glanzleistungen

Endlich wieder Basketball. Nach einer langen Pause findet am Wochenende der sechste Spieltag der Total League statt. An die ersten Saisonspiele können sich viele schon nicht mehr erinnern.

Vier Monate wurde hierzulande in der Männerkonkurrenz kein Basketball gespielt. Am Wochenende sind erstmals wieder alle zwölf Mannschaften im Einsatz. Ein Rückblick auf den Saisonstart und die ersten Begegnungen in der Total League.

Ungeschlagene Ettelbrücker

In der Saison 2018/2019 war Etzella zweifelsohne die beste Mannschaft des Landes ...