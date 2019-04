Die Basketballer aus Ettelbrück greifen nach dem Titel in der Total League. Basket Esch will mit einem weiteren Erfolg gegen Düdelingen ins Endspiel folgen.

Basketball: Etzella zieht ins Finale ein

Jan MORAWSKI

Mit einem Kantersieg hat Etzella seiner Position als Topfavorit auf die Basketballmeisterschaft Nachdruck verliehen. Das Team von Trainer Kresimir Basic verwies am Mittwochabend Titelverteidiger Amicale Steinsel mit 86:60 in seine Schranken. Die Ettelbrücker ziehen also mit einem glatten 3:0 in der Best-of-seven-Serie ins Finale der Total League ein.

Etzellas Wilson drückte dem Spiel mit 22 Punkten und 17 Rebounds seinen Stempel auf, auch McNutt (21/11) agierte stark. Bei den Gästen war Henry für 18 Punkte verantwortlich. Lediglich im dritten Viertel (17:17) waren die Steinseler ebenbürtig.

Im zweiten Halbfinale ist Basket Esch mit 2:1 gegen Düdelingen in Führung gegangen. Das Team von Trainer Sylvain Lautié holte einen souveränen 93:76-Heimsieg und kann am Samstag mit einem Auswärtssieg ebenfalls ins Finale einziehen. Mit 26 Punkten und 14 Rebounds überragte Rugg auf Seiten der Hausherren. T71-Topscorer Jackson-Cartwright (16 Zähler) konnte nur bedingt dagegenhalten.

Ettelbrücks Clancy Rugg (r.) im Duell mit Düdelingens Samuel Logwood. Foto: Stéphane Guillaume