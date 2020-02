Etzella hat das Endspiel der Coupe de Luxembourg erreicht. Am Sonntag siegten die Ettelbrücker gegen Zweitligist Résidence.

Basketball: Etzella zieht ins Endspiel ein

Etzella setzte sich am Sonntag im Pokalhalbfinale in der Coque in Kirchberg mit 92:79 gegen Résidence durch. Damit können die Ettelbrücker weiter von der Titelverteidigung träumen.



Zweitligist Résidence ging mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung ins Duell und präsentierte sich zu Beginn auf Augenhöhe. Nach den ersten zehn Minuten hatte Etzella den Rückstand noch nicht verkürzt. Im Gegenteil: Die beiden Profis Neal und Bivins sowie Malcolm Kreps sorgten dafür, dass Walferdingen nach dem ersten Viertel mit 28:17 führte.

Den Ettelbrückern wurde früh alles abverlangt. Dementsprechend intensiv ging Etzella im zweiten Viertel zu Werke. Dank Kinney und Harrell übernahmen die Ettelbrücker dann auch erstmals in Führung und bauten diese bis zur Halbzeit aus (46:39).

Vorentscheidung im dritten Viertel



Nach dem Seitenwechsel erwischte Etzella den besseren Start und zog weiter davon. Neben den Profis überzeugten nun auch die einheimischen Spieler der Ettelbrücker. Die Walferdinger wollten sich durch Einzelaktionen zurückkämpfen, Bivins und Co. leisteten sich aber zu viele Fehlwürfe.



Als Etzella vor dem Beginn des Schlussviertels mit 73:51 führte, war die Partie vorentschieden. Walferdingen kämpfte zwar bis zum Schluss, zum Comeback sollte es aber nicht mehr reichen. Ettelbrück kann den Pokaltitel nun am 14. März in der Coque gegen die Musel Pikes verteidigen.