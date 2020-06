Erst Racing, jetzt auch Etzella. Die Ettelbrücker werden in der kommenden Saison aus Kostengründen mit nur einem Profi spielen.

Basketball: Etzella verzichtet auf zweiten Profi

Bob HEMMEN Erst Racing, jetzt auch Etzella. Die Ettelbrücker werden in der kommenden Saison aus Kostengründen mit nur einem Profi spielen.

Nach Racing hat auch Etzella die Entscheidung getroffen, in der kommenden Saison in der Männermeisterschaft mit nur einem Profi anzutreten. "Uns fehlt einfach das Geld. Ich verstehe nicht, wie die anderen Vereine das machen wollen", so Ettelbrücks Präsident Paul Wengler, der wegen der Corona-Krise mit einem kleineren Budget planen muss.

Basketball: Sparta verliert Gindt und holt Ersatz Dean Gindt trägt nächste Saison ein anderes Trikot. Der 29-Jährige kehrt Sparta den Rücken, dafür wechselt mit Mathis Wolff ein Talent nach Bartringen.

Die Mannschaft habe die Entscheidung begrüßt. "Fast alle Spieler waren direkt einverstanden", sagt Wengler. Außer Racing und Etzella hat bislang noch kein Club mitgeteilt, auf die Verpflichtung eines zweiten Profis verzichten zu wollen. Einige Teams haben bereits zwei US-Amerikaner unter Vertrag genommen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.