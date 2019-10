Einen solchen Sieg sieht man selten: Etzella hat Contern in der Total League keine Chance gelassen und mit 108:57 gewonnen.

Basketball: Etzella siegt mit 51 Punkten Vorsprung

Daniel WAMPACH Einen solchen Sieg sieht man selten: Etzella hat Contern in der Total League keine Chance gelassen und mit 108:57 gewonnen.

In der Basketball-Meisterschaft der Männer gab es am Sonntag einen Kantersieg für Etzella. Contern hatte der Ettelbrücker Offensivmaschinerie am vierten Spieltag nichts entgegenzusetzen und unterlag mit 57:108. Einen Unterschied von 51 Punkten sieht man in der Total League der Männer selten.

Überragender Mann bei Etzella war US-Amerikaner Brown, der 34 Punkte erzielte. Der Kanadier McNutt half seinem Ex-Team zum zweiten Mal aus und erzielte dabei 18 Zähler. Er wird Ettelbrück nun aber wieder verlassen und in seiner Heimat einem anderen Beruf nachgehen.