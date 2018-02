(LaB) - Am Samstagabend standen zwei Partien in der Titelgruppe der Total League auf dem Programm. Die Musel Pikes siegten überraschend deutlich gegen Amicale. Die formstarken Ettelbrücker gaben sich gegen Basket Esch keine Blöße. Etzella hat damit genau wie Amicale 34 Punkte in der Tabelle.

Einen sehr wichtigen Erfolg im Kampf um ein direktes Halbfinalticket feierte Etzella in Esch. Die Mannschaft von Coach Kresimir Basic setzte sich mit 77:71 durch. Durch eine Leistungssteigerung nach der Pause setzten sich die Gäste ab und ließen sich danach nicht mehr einholen. Beste Akteure bei Etzella waren Philippe Gutenkauf (21 Punkte) und McNutt (23).

Einen 103:87-Heimerfolg feierten die Musel Pikes gegen Amicale. Gulley und Co. legten den Grundstein für den Erfolg im ersten (27:13) und im dritten (38:20) Spielabschnitt, welche die Musel Pikes deutlich für sich entschieden. Kox erwischte dabei einen Sahnetag, ihm gelangen 28 Punkte, dabei traf er acht Mal aus der Distanz. Amicale musste weiterhin auf seinen verletzten Spielmacher Melcher verzichten. Die Musel Pikes nahmen somit Revanche für die Niederlage im Pokalhalbfinale.



Am Freitag war T71 bereits mit 91:74 gegen Sparta erfolgreich gewesen.

Résidence siegt



Auch in der Auf-und Abstiegsgruppe wurde am Samstagabend gespielt. Racing siegte in Heffingen (73:58), während sich Résidence wichtige zwei Zähler gegen Contern sicherte (94:88). Telstar feierte einen Auswärtssieg gegen BC Mess (78:70) und Arantia setzte sich mit 118:108 gegen Kordall durch.