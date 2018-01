(dat/DH) - Die Normalrunde der Basketballmeisterschaft ist beendet. Amicale bleibt wie erwartet auf dem ersten Rang: Der Meister setzte sich mit 95:78 gegen Sparta durch.

Dank alleine neun Dreiern in der ersten Hälfte und einer über die gesamte Spielzeit deutlichen Reboundüberlegenheit geriet der Sieg nie in Gefahr. Mit den Worten „ich bin froh, meinen Schuss wiedergefunden zu haben“, verließ Nationalspieler Bob Melcher als Topscorer (27 Punkte) das Parkett.

Einen Wechsel gab es auf dem zweiten Tabellenrang. Basket Esch hatte diese Position vor dem 18. Spieltag inne. Doch gegen den direkten Konkurrenten Etzella blieb der Club dann chancenslos: 91:64 gewann Ettelbrück sein Heimspiel.

Heffingen setzte sich außerdem mit 93:71 gegen Contern durch. Und die Musel Pikes behielten mit 111:89 die Oberhand gegen Düdelingen.

Am Sonntag (19.00 Uhr) trifft Résidence in Heffingen noch auf Racing.



Am kommenden Wochenende finden in der Coque in Kirchberg die Pokalhalbfinalspiele statt.



Die Titelgruppe, in der die sechs besten Teams der Normalrunde jeweils nur ein Mal aufeinandertreffen, beginnt dann am Wochenende des 3./4. Februar.

Bleibt noch zu erwähnen, dass die beiden besten Teams nach der Titelgruppe sofort für das Halbfinale qualifiziert sind.