Etzella hat das dritte Finalspiel gewonnen. Vor heimischer Kulisse setzten sich Coleman und Co. mit 105:95 durch.

Basketball: Etzella geht wieder in Führung

Bob HEMMEN Etzella hat das dritte Finalspiel gewonnen. Vor heimischer Kulisse setzten sich Coleman und Co. mit 105:95 durch.

Die Ettelbrücker Etzella kann am Samstag in Düdelingen Meister werden. Am Mittwoch setzte sich das Team von Trainer Kresimir Basic zu Hause mit 105:95 gegen T71 durch und ging in der Finalserie mit 2:1 in Führung.

Etzella startete besser ins Duell. Angeführt vom starken US-Amerikaner Coleman führten die Gastgeber nach zehn Minuten mit 32:19. Vor allem dank Schumacher (15 Punkte in der ersten Hälfte) blieb T71 jedoch in Reichweite.

Schumacher verletzt



Im dritten Viertel dann der Schock: Schumacher, der bereits angeschlagen ins Spiel ging, verletzte sich am linken Fuß und konnte nicht mehr weitermachen. Seine Teamkollegen spielten von nun an für den Kapitän und kämpften sich zurück ins Spiel.



T71 gleicht die Finalserie aus T71 bezwang Etzella nach einem famosen dritten Spielabschnitt in Spiel Zwei der Finalserie mit 89:80 und sorgte damit für den 1:1-Ausgleich. Etzella war nach dem Seitenwechsel völlig von der Rolle. Als die Gäste zurück in die Partie fanden, war es bereits zu spät.

Vor dem Start des Schlussviertels lag T71 nur noch mit 75:78 zurück. Die Partie blieb offen, doch in der entscheidenden Phase wurde Etzella wieder besser.



Jairo Delgado, der insgesamt 29 Punkte erzielte, sorgte 40 Sekunden vor Schluss per Dreier für die Vorentscheidung. T71 hatte keine Antwort mehr parat.