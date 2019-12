Was für eine Überraschung: In der nationalen Basketball-Meisterschaft hat Racing Titelverteidiger Etzella regelrecht vorgeführt und wie schon in der Hinrunde gewonnen.

Basketball: Etzella geht gegen Racing baden

Daniel WAMPACH

In der letzten Partie des ersten Rückrundenspieltags hat es in der Total League eine Überraschung gegeben. Doch nicht nur der eigentliche 84:57-Sieg von Racing gegen den amtierenden Meister Etzella ist verblüffend, sondern viel mehr die Art und Weise des Erfolgs: Das Heimteam um Gutenkauf und Co. hatte zu keinem Moment eine Chance und war deutlich unterlegen.

Etzella lag während der Partie nie in Führung und hatte in der Halbzeitpause schon 21 Zähler Rückstand (30:51). Wer dachte, es könnte nur besser werden, der irrte: In der zweiten Halbzeit erzielten die Ettelbrücker noch weniger Punkte (27) als in den ersten 20 Minuten.

Wie schon am ersten Spieltag der Saison 2019/2020 fügte Racing dem Titelverteidiger eine Niederlage zu. US-Amerikaner White trug 25 Punkte dazu bei, Abdiu erzielte deren 18. Etzellas US-Profis Brown und Banks blieben mit jeweils 13 Punkten blass.