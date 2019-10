Etzella Ettelbrück ist auf der Suche nach einem zweiten Profispieler fündig geworden. Malik Martin wird von einem US-amerikanischen Landsmann ersetzt.

Basketball: Etzella findet neuen Profi

Etzella hat einen neuen Profispieler verpflichtet. Der Basketballclub holt den 2,01 m großen US-Amerikaner Isaac Banks, wie das "Tageblatt" am Mittwoch berichtet. Der 24-Jährige spielte zuletzt bei BC Rustavi in Georgien und davor bei den Manchester Giants in Großbritannien.

Isaac Banks ist 2,01 m groß. Foto: East Tennessee State University

Banks spielt künftig beim Doublésieger der vergangenen Saison an der Seite seines Landsmanns Dwayne Brown und ersetzt damit Malik Martin, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte und schon in den beiden vergangenen Spielen vom Kanadier Billy McNutt ersetzt wurde.