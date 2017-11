(DW) - Am achten Spieltag der Total League standen zwei Sonntagspartien an. Dabei erteilte Landesmeister Amicale dem Mitfavoriten auf den Titel, Etzella, eine Lektion. Mit 101:71 siegte Amicale deutlich in Ettelbrück.

Dabei erwischte das Heimteam den besseren Start und lag nach zehn Minuten mit neun Punkten in Führung. Doch dann lief nur noch wenig zusammen: In den Vierteln zwei bis vier erzielte Etzella nur noch 43 Punkte. Amicale übernahm im zweiten Durchgang die Führung und holte dank der 40 Punkte von Coleman den Sieg. Dem US-Amerikaner gelang damit ein "Double Double", holte er doch auch 15 Rebounds.

In einer ganz spannenden Partie hat sich Sparta mit 88:87 gegen Contern durchgesetzt. 28 Sekunden vor dem Ende stand es 87:87. Anschließend verfehlte Conterns Bland einen Dreier. 16 Sekunden vor dem Ende trat Spartas Arendt an die Freiwurflinie, nachdem er von Eicke gefoult wurde. Der 19-Jährige bewies Nerven aus Stahl: Den ersten Freiwurf verfehlte er zwar, doch mit dem zweiten verwandelten Wurf wurde er zum Matchwinner.

Für Contern ist die Niederlage besonders bitter, führte das Team im dritten Viertel doch noch hoch mit 19 Punkten. Zudem war Sparta die ganze Partie über nur ein Mal in Führung - und zwar beim Endstand.