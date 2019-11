Etzella und Sparta haben sich in den Sonntagsspielen der Total League durchgesetzt. Die Ettelbrücker stehen nun auf Tabellenplatz zwei.

Basketball: Etzella bezwingt Amicale

Daniel WAMPACH Etzella und Sparta haben sich in den Sonntagsspielen der Total League durchgesetzt. Die Ettelbrücker stehen nun auf Tabellenplatz zwei.

Am sechsten Spieltag der Basketball-Meisterschaft standen am Sonntag noch zwei Partien an. Etzella setzte sich vor heimischer Kulisse mit 98:89 gegen Amicale durch und steht punktgleich mit den noch ungeschlagenen Eschern auf Tabellenplatz zwei. Etzella hat allerdings auch schon eine Partie mehr bestritten.

Basket Esch mit weißer Weste Basket Esch hat T71 in der Basketball-Meisterschaft keine Chance gelassen und sich mit 92:76 durchgesetzt.

Spannend war es lange Zeit zwischen Sparta und Heffingen, wobei die Heimmannschaft aus Bartringen am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht wurde und mit 93:76 gewann. Sparta lag zwar immer in Führung, ohne sich allerdings einen klaren Vorsprung herauszuspielen. Dies sollte erst nach der Halbzeitpause passieren.