Basket Esch hat gegen Racing den erwarteten Sieg geholt, musste allerdings am Ende nochmal zittern.

Basketball: Escher bleiben nervenstark

Daniel WAMPACH Basket Esch hat gegen Racing den erwarteten Sieg geholt, musste allerdings am Ende nochmal zittern.

Zum Abschluss des neunten Spieltags in der Total League ist Basket Esch seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat Racing mit 75:65 bezwungen.

Bei Etzella läuft es nicht mehr rund Am neunten Spieltag der Total League patzen die Basketballer aus Ettelbrück erneut - und geben die Tabellenführung ab.

Nach einem engen ersten Viertel, in dem die Haupstädter leicht die Oberhand hatten, übernahm Esch in den zweiten zehn Minuten die Kontrolle. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung 14 Punkte, doch Racing schaffte es, im letzten Viertel nochmal in Führung zu gehen.

Die Escher ließen sich aber nicht beirren. Unter dem Impuls von US-Spieler Clancy Rugg (22 Punkte, 18 Rebounds) und dem starken Joé Biever (17 Punkte) holten sie am Ende doch den Sieg, der sie auf Tabellenplatz zwei bringt - allerdings punktgleich mit den Verfolgern Etzella und Résidence.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.