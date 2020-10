Am sechsten Spieltag der Total League können gleich drei Begegnungen nicht stattfinden. Auch am Sonntag fällt wohl mindestens eine Partie aus.

Basketball: Drei Spielabsagen in der Total League

In der Total League der Männer müssen immer mehr Spiele verlegt werden. Da ein Schiedsrichter, der am vergangenen Samstag beim Duell zwischen den Musel Pikes und T71 (79:74) im Einsatz war, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, können beide Teams am Freitag nicht auflaufen.

Die Moselaner sollten am sechsten Spieltag in Bartringen antreten, T71 hätte Basket Esch empfangen. Die Spieler beider Mannschaften werden erst am Freitag getestet, weshalb die Vereine gemeinsam mit dem nationalen Basketballverband und dem Gesundheitsministerium die Entscheidung trafen, die Partien zu verlegen.

Zwei Heffinger positiv getestet

Heffingen musste zuletzt das Duell mit Contern wegen eines Corona-Falls im Team verlegen. Mittlerweile wurde ein zweiter Spieler positiv getestet und auch die Begegnung gegen Hesperingen abgesagt. Die für Sonntag geplante Partie gegen Racing fällt wohl ebenfalls aus.

Ob die Duelle zwischen den Musel Pikes und Contern sowie Amicale und T71 stattfinden können, hängt von den Testergebnissen ab. Bis dato waren zwei Partien im Basketball-Oberhaus verlegt worden.

