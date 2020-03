Basketball: Die Zahlen der Titelgruppe

Topscorer, dominante Mannschaften und lange Pausen. Die interessantesten Zahlen der Titelgruppe der Total League.

Am Samstagabend endete die Titelgruppe der Total League. Die besten Basketballteams des Landes kennen nun ihren Weg zum Meistertitel. In den Viertelfinals, die am 21. März beginnen, trifft Etzella auf Heffingen, T71 muss sich mit Racing messen. Basket Esch und die Musel Pikes haben sich direkt für das Halbfinale qualifiziert. Doch nicht nur im Hinblick auf die kommenden Wochen war die Titelgruppe spannend. Ein Blick auf die interessantesten Zahlen.

4

Keine Mannschaft gewann alle fünf Begegnungen der Titelgruppe ...