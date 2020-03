Basketball: Die Optionen der FLBB

Wer steigt ab? Wird es einen Meister geben? Nach dem Abbruch der Basketball-Saison gibt es viele offene Fragen. Ein Blick auf die Möglichkeiten der FLBB.

Spätestens seit Sonntagabend wird wild spekuliert. Als die FLBB die nationale Meisterschaft wegen der Corona-Krise vorzeitig für beendet erklärt hat, blieben einige Fragen offen. Der Basketballverband um Präsident Henri Pleimling möchte in Ruhe entscheiden, wie die Saison gewertet wird. "Wir werden uns anschauen, wie die ausländischen Ligen das handhaben", hatte er am Sonntag erklärt. In der Tat könnten andere Ligen als Orientierung dienen.

Beispiel Belgien: Die höchste Spielklasse wurde am Samstag vorzeitig abgebrochen und der aktuelle Tabellenführer Ostende zum Meister gekürt ...