Basketball: Contern schlägt Heffingen

Nachdem die Frauen bereits in die Basketball-Meisterschaft gestartet waren, haben nun auch die Männer losgelegt: Am Mittwochabend stand ein Nachholspiel zwischen Contern und Heffingen an.

Die Gastgeber setzten sich am Ende klar mit 83:66 durch, dabei war es über weite Strecken eine recht enge Partie. Doch zu Beginn des letzten Viertels zog Contern davon.

Am Donnerstagabend findet ein weiteres Nachholspiel zwischen Telstar und Amicale statt (20 Uhr).





