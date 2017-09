(JCL). Contern beweist am zweiten Spieltag Kampfgeist und belohnt sich in letzter Sekunde nach einer tollen Aufholjagd. Der amtierende Meister Steinsel hatte gegen Basket Esch keine Schwierigkeiten und verbuchte folglich den ersten Erfolg in der noch jungen Saison. Die Überraschung des Spieltages geht definitiv auf das Konto des Aufsteigers US Heffingen, der die Musel Pikes in die Knie zwang.

Nach einem eher verhaltenen Beginn, ging es beim Spiel Contern-Résidence nach der Halbzeit drunter und drüber. Bis zur Halbzeit waren beide Mannschaften quasi gleichauf. Nach der Pause aber konnten sich die Gäste aus Walferdange zeitweise mit elf Punkten absetzen (60:51) und dominierten lange das Spielgeschehen. Allerdings stämmte sich AB Contern in Person von Jaylen Bland gegen die drohende Niederlage. Unter seinem Impuls legten die Hausherren einen 12-0-Lauf hin und waren auf einmal beim Stand von 68:68 überraschend wieder im Spiel. In den letzten zwei Minuten versagten der Mannschaft von Trainer Rainer Kloss mehrmals die Nerven. Von fünf Freiwürfen verwandelte die Résidence keine einzige und wurde in der allerletzten Sekunde durch einen fulminanten „Buzzer Beater“ von Bland dafür bestraft. (80:79)

Nicht so spannend war es in der Partie zwischen Amicale und Basket Esch. Nach der Niederlage am ersten Spieltag, ließ Amicale heute Abend keine Zweifel aufkommen und gewann mit 70:56 gegen Biever und Co. In der Pause konnte man schlimmeres für die Escher befürchten, denn der Rückstand betrug schon 26 Punkte. (41:15) Nach der Pause zeigten die Gäste aber eine Reaktion und konnten somit eine höhere Niederlage verhindern.

In der Partie Heffingen-Musel Pikes wurde die Hierarchie unvermutet nicht respektiert. Die Mannschaft von Trainer Frank Baum konnte ihre ordentliche Leistung von voriger Woche nicht bestätigen. Stattdessen ließen sie fest eingeplante Punkte gegen den Aufsteiger liegen. (71:67)

Am gestrigen Abend setzte sich außerdem Sparta in einer spannenden Schlussphase knapp 88:85 gegen T71 durch. Im letzten Spiel vom Wochenende stehen sich morgen Etzella und Racing gegenüber.