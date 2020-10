Am dritten Spieltag der Total League wahren Etzella, Basket Esch und T71 ihre weiße Weste. Die Gegner machen es den Topteams aber nicht leicht.

Sport 2 Min.

Basketball: Contern macht es gegen T71 spannend

Daniel WAMPACH Am dritten Spieltag der Total League wahren Etzella, Basket Esch und T71 ihre weiße Weste. Die Gegner machen es den Topteams aber nicht leicht.

Am dritten Spieltag der Total League haben es Telstars Basketballer Basket Esch nicht leicht gemacht. Im Duell der Gegensätze - Aufsteiger gegen Meister - schafften es die Hesperinger bis zum letzten Viertel, mit einem Rückstand von fünf Punkten am Favoriten dranzubleiben. Die Escher machten erst im letzten Viertel den Unterschied und feierten mit 86:64 ihren dritten Sieg. Der Escher US-Profi Jackson-Cartwright erzielte dabei 40 Punkte.

Contern machte es gegen T71 Düdelingen ebenfalls lange spannend und lag zu Beginn der zweiten Hälfte sogar mit zehn Punkten in Führung. Schumacher und Co. drehten erst im letzten Viertel so richtig auf und hatten kurz vor Schluss einen Sieben-Punkte-Vorsprung. Aber Birenbaum (21 Punkte) und seine Mitspieler gaben nicht auf: Sie lagen wenige Sekunden vor Schluss nur noch mit zwei Zählern im Rückstand, doch die Gäste ließen sich schließlich beim 90:86 nicht mehr beirren.

Etzella ist ebenfalls noch unbesiegt. Auch die Hauptstädter vom Racing konnten bei der 82:93-Niederlage nichts daran ändern. Von Anfang an nahmen die Ettelbrücker Gäste das Geschehen in die Hand und setzten sich konstant vom Gegner ab. Als Etzella fünf Minuten vor Schluss mit 20 Punkten Vorsprung führte, war die Partie entschieden. Bei den Ettelbrückern überzeugte Profi Pwono mit 38 Zählern. Aber auch die Luxemburger präsentierten sich stark: Philippe Gutenkauf (10), Ivan Delgado (13) und Wolff (11) punkteten zweistellig.

Heffingen bezwingt Sparta

Den zweiten Saisonsieg feierte Heffingen mit 85:75 in Bartringen. Jones und Co. spielten sich im ersten Viertel einen knappen Vorsprung heraus, den sie bis in die zweite Hälfte hinein verteidigten. Anschließend zogen die Heffinger, bei denen wieder einmal Stephens mit 27 Punkten und 14 Rebounds überzeugte, dem jungen Sparta-Team davon. Die Bartringer hingegen kommen nicht in die Gänge und haben bisher alle drei Partien in dieser Saison verloren.

Duane Johnson (l.), hier gegen Landon Taliaferro, führt Arantia zum Sieg über Amicale. Foto: Yann Hellers

Ähnlich ergeht es Amicale, das ebenfalls noch sieglos ist. Obwohl Arantia in den fünf letzten Minuten ohne Profi Sturdivant auskommen musste, da er zu viele Fehler begangen hatte, setzten sich die Felser mit 80:75 gegen die Steinseler durch. Dabei überragte Arantias Johnson mit 29 Zählern.

Basketball: Favoriten setzen sich durch Am zweiten Spieltag der Total League haben die Topteams allesamt gewonnen.

Die Musel Pikes tun sich mit nur einem Profi immer noch schwer und haben nach drei Spieltagen bereits zwei Niederlagen auf dem Konto. Gegen Aufsteiger Résidence mussten sich die Moselaner mit 80:94 geschlagen geben. Rideau (21), Eberhard (22) und François (20) waren die entscheidenden Spieler bei den Gästen. Eberhard holte auch noch 14 Rebounds.

Die Partie zwischen Racing und Etzella hat um 19 Uhr begonnen und ist noch nicht beendet.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.