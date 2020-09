Basketball: Christopher Jones und der Wunsch nach Vergeltung

Ex-Nationalspieler Christopher Jones kehrt hoch motiviert zurück in die Total League. Nach dieser Saison könnte Heffingens Neuzugang einen endgültigen Schlussstrich ziehen.

Wenn die Heffinger am Samstagabend (20 Uhr gegen T71) das Parkett betreten, werden die Augen der anwesenden Zuschauer vor allem auf die Nummer sechs gerichtet sein. Ex-Nationalspieler Christopher Jones ist nach drei Jahren zurück in der Total League. „Ich möchte den Menschen beweisen, dass es egal ist, was über mich gesagt oder geschrieben wurde. Ich kann drei Jahre weg sein und die Gegner trotzdem vor Probleme stellen“, sagt der 29-Jährige.

Sein eigentliches Comeback hatte Jones bereits vergangene Saison gefeiert, als er in der Nationale 2 für Gréngewald auflief ...