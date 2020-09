Basketball: Christophe Donnersbach, der treue Assistent

Christophe Donnersbach geht in seine dritte Saison als Assistenztrainer der Musel Pikes. Jede Saison muss er sich an einen neuen Trainer gewöhnen.

Ein Leben ohne Basketball kann sich Christophe Donnersbach nicht vorstellen. Als er vor zwei Jahren beschließt, seine Laufbahn als Spieler in der ersten Mannschaft der Musel Pikes zu beenden, begibt er sich auf die Suche nach einer neuen Aufgabe innerhalb des Clubs, und wird schnell fündig. „Unser damaliger Assistenztrainer Guy Schmit wollte aufhören und so bot sich mir die Möglichkeit, diesen Posten zu übernehmen“, so Donnersbach.

Zunächst arbeitet er mit dem deutschen Trainer Stephan Völkel zusammen, ehe Chris Wulff während einer Saison das Sagen bei den Moselanern hat ...