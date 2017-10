(DW) - Zum Abschluss des fünften Spieltags in der Total League hat Basket Esch vor heimischer Kulisse Aufsteiger Racing bezwungen.

Mit 82:70 setzten sich die Escher durch, bei denen US-Amerikaner Clancy Rugg mit 29 Punkten und elf Rebounds die treibende Kraft war. Im zweiten Viertel machte das Heimteam den Unterschied und zog auf 15 Punkte davon. Gegen Ende des dritten Viertels lag Racing zwischenzeitlich sogar mit 23 Punkten in Rückstand, doch Hilger und Co. konnten diesen in den letzten zehn Minuten nochmal verringern.

Bereits am Samstag mussten Amicale und die Musel Pikes Niederlagen hinnehmen.