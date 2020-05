Seit Wochen wurde sich bei der FLBB darauf vorbereitet, die außerordentliche Generalversammlung am Samstag per Videokonferenz abzuhalten. Nun kann diese doch in Dommeldingen stattfinden.

Basketball: Außerordentlicher Kongress findet in Dommeldingen statt

Bob HEMMEN Seit Wochen wurde sich bei der FLBB darauf vorbereitet, die außerordentliche Generalversammlung am Samstag per Videokonferenz abzuhalten. Nun kann diese doch in Dommeldingen stattfinden.

Henri Pleimling freut sich. Die außerordentliche Generalversammlung des nationalen Basketballverbandes kann am Samstag im Alvisse Parc Hôtel in Dommeldingen stattfinden.

Der FLBB-Präsident hatte bereits vergangene Woche darüber gesprochen, dass dies trotz der Corona-Krise möglich sein könnte: "Dort gibt es einen riesigen Saal, wir könnten den Hygienebestimmungen somit mehr als gerecht werden." Nach den jüngsten Lockerungen stieg die Hoffnung bei den FLBB-Verantwortlichen, die am Dienstagabend eine Entscheidung trafen.

In den vergangenen Wochen hatten sich Pleimling und Co. auf eine mögliche Videokonferenz und ein Online-Voting vorbereitet. Der Präsident machte jedoch keinen Hehl daraus, dass dies alles andere als leicht werden würde. Nun kann am Samstag ganz klassisch abgestimmt werden, vorausgesetzt der FLBB wird nicht doch noch ein Verbot ausgesprochen.

Nur noch drei Vorschläge

Bei der außerordentlichen Generalversammlung liegt der Fokus auf der Moduswahl. Nachdem der gemeinsame Vorschlag von Contern und Zolver zurückgezogen wurde, stehen nur noch drei Möglichkeiten zur Auswahl.

