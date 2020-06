Tyrell Sturdivant spielte bereits in Luxemburg. Der 24-Jährige kehrt nun zurück und läuft für Arantia auf.

Basketball: Arantia holt Sturdivant

David THINNES

Arantia hat sich für die kommende Spielzeit mit Tyrell Sturdivant verstärkt. Der 24-Jährige ist der Non-JICL-Spieler (JICL steht für Joueur inscrit dans un club luxembourgeois) des Vereins für die Spielzeit 2020/21.

Sturdivant spielte vier Jahre am Stony-Brook-College und wechselte dann nach Zolver in die Nationale 2. Vergangene Saison spielte Forward in der Regionalliga bei den Giessen Pointers.

Arantia teilt mit, dass Shaum Willet den Club Richtung 2. deutsche Bundesliga (Wiha Panthers Schwenningen) verlassen wird.

