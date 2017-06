(dat) - Anne Simon wechselt zur kommenden Saison zu den Saarlouis Royals, wie auf der Internetseite des Vereins zu lesen ist.

" Mit Anne Simon können die Basketballerinnen der TV Saarlouis Royals den Zugang des wohl derzeit größten luxemburgischen Talents auf der Guard-Position vermelden", steht dort zu lesen. Simon wird bei den Royals in der Bundesliga und in der weiblichen Nachwuchsbundesliga zum Einsatz kommen.



Die 17-Jährige spielte bislang in Contern. In Saarlouis wird sie von Hermann Paar, der jahrelang Nationaltrainer in Luxemburg war, trainiert.

Im Juni 2016 wechselte die Luxemburgerin Magaly Meynadier nach Saarlouis. Nadia Mossong kam Ende 2016 dazu: Aktuell laufen Verhandlungen für einen Verbleib in Saarlouis.