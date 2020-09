Basketball: Amicale sucht neuen Profi

Zwei Wochen vor dem Saisonstart ist Basketball-Erstligist Amicale auf der Suche nach einem neuen Profi. US-Amerikaner Trenton Thompson hat Steinsel verlassen.

Bob HEMMEN Zwei Wochen vor dem Saisonstart ist Basketball-Erstligist Amicale auf der Suche nach einem neuen Profi. US-Amerikaner Trenton Thompson hat Steinsel verlassen.

Die Kaderplanungen Steinsels sind zwei Wochen vor dem Saisonstart noch nicht abgeschlossen. Weil US-Amerikaner Trenton Thompson (Heimweh) Amicale verlassen hat, sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Profi.

Der zuletzt im Testspiel eingesetzte David Labossiere ist laut LW-Informationen keine Option. In den kommenden Tagen wollen die Steinseler eine Lösung finden.

Neuer Präsident: Klare Visionen für Amicale Bei Amicale Steinsel fänkt eine neue Ära an. Endlich hat der Basketballclub wieder einen gewählten Präsidenten. Jacques Mischo stellt die Jugend in den Vordergrund.

Mit Christian Cunningham hat der Club derzeit einen US-Amerikaner unter Vertrag stehen, zudem wurde der Schwede Amin El Amrani verpflichtet, der ebenfalls als Non-JICL gilt. Amicale startet am 26. September mit einem Auswärtsspiel in Esch in die Saison.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.