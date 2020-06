Amicale hat US-Amerikaner Christian Cunningham verpflichtet. Der 24-Jährige spielte zuletzt in Island, wo er mit guten Statistiken überzeugte.

Basketball: Amicale nimmt neuen Profi unter Vertrag

Am kommenden Samstag erfährt Amicale, in welcher Liga der Basketballclub in der nächsten Saison spielen wird. Vor dem FLBB-Kongress haben die Steinseler aber bereits einen Profi verpflichtet. Der 24-jährige Christian Cunningham wird künftig das Amicale-Trikot ragen.

Cunningham ist 2,04 m groß und spielte zuletzt in Island für Selfoss, wo er im Durchschnitt pro Partie auf 22 Punkte, 17,3 Rebounds, 2,3 Assists und 2,3 Blocks kam. Auf dem College lief der US-Amerikaner für Jacksonville State auf.

