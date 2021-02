Amicale Steinsel hat zwei neue Verstärkungen für sein Männerteam unter Vertrag genommen. Die Meisterschaft soll am 27. Februar fortgesetzt werden.

Basketball: Amicale holt neues Profiduo

Am Donnerstagabend gab Amicale Steinsel bekannt, dass es neue Profispieler unter Vertrag genommen hat. Ron Mvouika und Dennis Tunstall sollen das Team von Trainer Etienne Louvrier ab sofort verstärken.

Steinsel hatte umplanen müssen, nachdem Christian Cunningham einen Vertrag beim israelischen Club Hapoel Beer Sheva unterschrieben hatte. Auch Landon Taliaferro kehrt nicht zurück.



Der 29-Jährige Mvouika spielte bereits in Großbritannien, Frankreich und den USA. Er ist Teil der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo.

Tunstall ist ein 23 Jahre alter US-Amerikaner, der 2,06 m groß ist und zuletzt für die Towson Tigers in der NCAA spielte.

Die Meisterschaft der Männer soll am 27. Februar fortgesetzt werden. In vier Spielen konnte Amicale bisher keinen Sieg holen. Absteiger aus der Total League wird es in dieser Saison nicht geben.

Zudem bestätigte der Club noch mal, dass die 25-jährige US-Amerikanerin Laina Snyder das Frauenteam neben der anderen Profispielerin Francesca Wurtz verstärken wird.

