(jot) - Im nationalen Basketball gibt es im kommenden Jahr keinen All-Star-Day. Das Zusammentreffen der besten einheimischen Spieler wurde aus "organisatorischen Gründen" abgesagt, wie es im Informationsbericht des Basketballverbands FLBB heißt.



Es sollte am 21. Januar 2018 ausgetragen werden. "Wir wollten ein neues Konzept einführen und beispielsweise das 3 x 3 in den All-Star-Day integrieren. Es wurde uns allerdings schnell klar, dass uns die Zeit dafür etwas davonläuft", betont FLBB-Präsident Henri Pleimling.

In den kommenden Monaten will sich die FLBB nun überlegen, wie es mit dem All-Star-Day weitergeht. "Alles kommt auf den Prüfstein", so Pleimling, der keinen Hehl daraus macht, dass die Veranstaltung in der jüngeren Vergangenheit an Attraktivität verloren hatte.