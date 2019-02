Basket Esch zieht ins Halbfinale ein

Der dritte Spieltag der Titelgruppe war für Basket Esch ein voller Erfolg. Dank des Heimsiegs gegen T71 sowie der Niederlage von Amicale sind Kovac und Co. ins Halbfinale eingezogen.

Bob HEMMEN Der dritte Spieltag der Titelgruppe war für Basket Esch ein voller Erfolg. Dank des Heimsiegs gegen T71 sowie der Niederlage von Amicale sind Kovac und Co. ins Halbfinale eingezogen.

Nachdem sich Etzella Platz eins der Titelgruppe schon vorzeitig gesichert hatte, steht nun auch Basket Esch als zweiter Halbfinalist fest. Die Escher setzten sich am Sonntag zu Hause mit 95:84 gegen T71 durch und können nicht mehr von Rang zwei verdrängt werden. Rugg erzielte 28 Punkte, Hicks 25 Zähler und Joe Biever gelang fast ein Triple Double.

Der 29-Jährige kam neben seinen zehn Punkten auch auf elf Assists. Ihm fehlte nur ein Rebound, um in drei der statistischen Hauptkategorien zweistellige Werte zu haben.

Etzella ließ Amicale vor heimischer Kulisse beim 106:85 keine Chance und gewann in dieser Saison bereits zum dritten Mal gegen Steinsel.

Am Samstag hatte Racing gegen Sparta (88:75) gewonnen.

In der Auf- und Abstiegsgruppe gewann Contern ebenfalls am Samstag gegen Zolver (88:75). Arantia besiegte Kordall (108:68). Am Sonntag hatte Heffingen in Walferdingen keine Chance. Résidence siegte am Ende mit 104:77. Das Duell zwischen Telstar und den Musel Pikes beginnt erst um 20.30 Uhr.