(BS) - Basket Esch holte am Samstag mit dem 86:79 gegen die Musel Pikes den siebten Sieg im achten Saisonspiel. Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie zwischen den Musel Pikes und Basket Esch hatten die Escher das bessere Ende für sich. Zu Beginn des Schlussabschnitts zogen die Gäste auf über zehn Zähler davon und waren nicht mehr einzuholen. Der Tabellenführer verwaltete seinen Vorsprung bis zum Schluss ohne große Probleme. Der Escher Profispieler Rugg überragte bei seiner Rückkehr zu seinem früheren Verein mit 32 Punkten und 19 Rebounds.

Im Duell der beiden Aufsteiger, Heffingen und Racing, setzten sich die Gastgeber durch. Mit dem neuen Profispieler Shuler, der mit 31 Punkten eine starke Leistung zeigte, gewann Heffingen mit 84:76. Heffingen war über 40' die konstantere Mannschaft und lag fast über die gesamte Partie in Führung. Neben Shuler zeigte vor allem der treffsichere Thesen (sechs Distanztreffer) eine starke Vorstellung. Racing wartet nun seit fünf Partien auf einen Erfolg.

T71 gewann in eigener Halle mit 102:91 gegen Résidence. In der ersten Halbzeit lagen die Gäste noch zeitweise in Führung, doch nach dem Seitenwechsel zogen Stephens und Co. davon und waren nicht mehr einzuholen. Résidence bekam vor allem Schumacher (29 P.) und Johnson (30 P.) nicht in den Griff.

Am Sonntag spielen noch Etzella gegen Amicale und Sparta gegen Contern.

Am Samstag:

Heffingen - Racing 84:76



Musel Pikes - Basket Esch 79:86



T71 - Résidence 102:91



Am Sonntag:

17.15: Etzella - Amicale

17.30: Sparta - Contern