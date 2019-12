In den Samstagsspielen der Total League gab es wichtige Befreiungsschläge zu verzeichnen. In Heffingen überragte ein Luxemburger, während Basket Esch seine weiße Weste bewahrt.

Basket Esch weiter ungeschlagen

David HEINTZ

Das war knapp – und wahrlich nichts für Ästheten. Im Duell der defensivstärksten Teams der Liga hatte Primus Basket Esch gegen die Verteidigungskünstler des Racing Schwerstarbeit zu verrichten. Bis in die Crunchtime hinein stand die Partie auf des Messers Schneide. Mit 21 Punkten in den Vierteln drei und vier – sowie insgesamt 31 Zählern – führte Clancy Rugg den Leader beim 67:59-Erfolg zum elften Sieg im elften Spiel.

Titelverteidiger Etzella trifft auf Résidence Vor dem Total-League-Spiel zwischen Basket Esch und Racing wurden am Samstagabend in der Sporthalle in Esch-Lallingen die Halbfinalpaarungen der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt feierte Heffingen im Aufsteigerduell mit Contern (74:70). Mit nunmehr vier Saisonsiegen kann Heffingen den Mitaufsteiger weiter auf Distanz halten, wodurch die Rote Laterne bei Contern verbleibt. Heffingens Kapitän Max Schmit überragte mit 24 Zählern.

Befreiungsschlag für Sparta



Ein wahrer Befreiungsschlag gelang Sparta im Heimspiel gegen Arantia. Durch das 103:84 konnten die Bartringer das Parkett nach fünf Niederlagen in Serie in der Total League erstmals seit dem 3. November wieder als Sieger verlassen. Bei nur noch einem Sieg Rückstand auf Arantia auf Rang sechs, dürfen Pitt Koster und Co. weiter von der Teilnahme an der Titelgruppe träumen.

Der Titelgruppe immer näher kommen die Musel Pikes. Durch den 89:71-Erfolg bei Amicale bauen die Moselaner ihre Bilanz auf acht zu vier Siege aus, wodurch man zumindest vorübergehend auf Rang zwei der Tabelle springt. Zum Abschluss des 12. Spieltags gastiert T71 am Sonntag (17.15 Uhr) bei Doublésieger Etzella. Mit einem Erfolg würden Schumacher und Co. die Musel Pikes aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs abermals von Rang zwei verdrängen.