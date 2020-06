Am Samstag wurde beim FLBB-Kongress der neue Modus beschlossen. Obwohl keine Mannschaften aus der Total League absteigen, bleibt es bei der Entscheidung, dass Basket Esch und Etzella Meister sind.

Basket Esch und Etzella bleiben Meister

Bob HEMMEN Am Samstag wurde beim FLBB-Kongress der neue Modus beschlossen. Obwohl keine Mannschaften aus der Total League absteigen, bleibt es bei der Entscheidung, dass Basket Esch und Etzella Meister sind.

Obwohl die ursprüngliche Entscheidung der FLBB, die wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochene Saison komplett zu werten, seit dem Kongress am Samstag so nicht mehr gültig ist, hält der nationale Basketballverband an einem Entschluss fest. Das Männerteam von Basket Esch und die Frauen von Etzella werden als Meister der Saison 2019/2020 in die Geschichtsbücher eingehen.

In Dommeldingen hatten die Vereinsvertreter entschieden, dass in der Total League der Männer künftig zwölf Mannschaften antreten werden. Anders als ursprünglich entschieden, steigen Amicale und Contern somit nicht in die Nationale 2 ab.

Basketball: Total League startet am 26. September mit 12 Teams Beim außerordentlichen Kongress der FLBB sind wichtige Entscheidungen gefallen. Nächste Saison spielen 12 Mannschaften im Oberhaus, eine andere Abstimmung sorgt für viel Gesprächsstoff.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.