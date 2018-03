Basket Esch hat sich in Düdelingen gegen T71 durchgesetzt und steht somit bereits als Tabellendritter der Titelgruppe der Total League fest. Den Musel Pikes ist Platz fünf nicht mehr zu nehmen.

Basket Esch trifft auf Sparta, T71 auf die Musel Pikes

Bob Hemmen Bereits vor dem letzten Spieltag in der Titelgruppe der Total League stehen die Viertelfinalpaarungen fest. Am Samstagabend sind die letzten Entscheidungen gefallen.

Basket Esch wird im Viertelfinale der Basketball-Meisterschaft auf Sparta treffen und T71 muss gegen die Musel Pikes antreten. Am vorletzten Spieltag der Titelgruppe der Total League sind am Samstagabend einige Entscheidungen gefallen. Am Sonntagabend wird zudem feststehen, ob Amicale oder Etzella am Ende auf dem ersten Rang stehen.

Für die Escher war es wichtig, mit einem Erfolg in Düdelingen Punkte und Selbstvertrauen zu sammeln. Die Mannschaft von Trainer Sylvain Lautié hatte zu Beginn der Partie zwar Probleme, kämpfte sich jedoch zurück. Während die Escher zur Halbzeit noch mit einem Punkt zurücklagen (45:46), dominierten die Gäste im dritten Viertel. Am Ende mussten Schumacher und Co. eine 86:97-Niederlage hinnehmen. Mit 31 Punkten war Hicks der Topscorer der Partie.

In Bartringen erwischten die Musel Pikes zwar einen schwachen Start, Sparta musste sich letztlich trotzdem mit 84:95 geschlagen geben. Gulley steuerte 28 Punkte zum Gäste-Erfolg bei. Durch den Sieg steht fest, dass die Moselaner die Titelgruppe auf Rang fünf beenden werden.

Das Duell zwischen Etzella und Amicale um Platz eins findet am Sonntag (17.15 Uhr) in Ettelbrück statt. Beide Teams ziehen unabhängig vom Resultat der Partie als Erster und Zweiter direkt ins Halbfinale ein.



Am Samstagabend wurde allerdings nicht nur in der Titelgruppe Basketball gespielt, denn in der Auf- und Abstiegsgruppe fand ein kompletter Spieltag statt. BC Mess überraschte Heffingen (85:83), Arantia unterlag Contern (87:103), Kordall musste sich Résidence geschlagen geben (60:104) und Telstar kassierte eine Niederlage gegen Racing (71:76).