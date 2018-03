Im ersten Viertelfinale der Total League setzte sich Basket Esch souverän mit 93:71 gegen Sparta durch.

Basket Esch setzt Ausrufezeichen

(dat/WR) - "Das erste Spiel ist ausschlaggebend", sagte der Escher Joe Biever vor dem ersten Viertelfinale gegen Sparta. Und Joe Biever und Co. setzten mit dem 93:71 im ersten Viertelfinale der Total League ein Ausrufezeichen.

Der Gastgeber startete vor 436 Zuschauern stark ins Spiel. Auch wenn Sparta den Rückstand verkürzte, war es weiterhin Esch, die das Geschehen dominierte. Bartringen bekam zwar Jordan Hicks etwas besser in den Griff, doch dann war es Clancy Rugg, der das Heft in die Hand nahm. Nach dem Seitenwechsel wurde es eine noch deutlichere Angelegenheit. Esch agierte ab dem vierten Viertel mit den Bankspielern. Am Ende steuerte Rugg 28 Punkte und Hicks 23 Punkte zum Escher 93:71-Sieg bei. Bei Sparta war Dean Gindt mit 14 Punkten bester Schütze.



Sylvain Lautié, Escher Trainer, analysierte diesen Sieg so: "Nach unserer deutlichen Führung sind die Gäste nervös geworden und konnten ihre normale Leistung nicht abrufen."



Am Freitagabend hatte sich der T71 mit 95:86 gegen die Musel Pikes durchgesetzt.



Kordall steigt auf

Mit dem 83:82-Sieg von Heffingen gegen Telstar in der Auf- und Abstiegsgruppe steht auch fest, dass Kordall in die Total League aufsteigt. Am Freitag hatten sich die Kordall Steelers mit 94:82 beim BC Mess durchgesetzt.



Desweiteren gewann der Racing mit 95:60 in Contern und Arantia setzt sich mit 91:89 gegen Résidence durch.