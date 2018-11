In der Total League bleibt es spannend. Während Basket Esch die Spitzenpartie gegen T71 gewann, deklassierte Amicale Aufsteiger Arantia. Résidence gewann das wichtige Duell mit Kordall.

Basket Esch schlägt T71

Am siebten Spieltag der Total League traf Basket Esch im Spitzenspiel zu Hause auf T71. Rodenbourg und Co. zeigten eine starke Leistung und gingen am Ende als Sieger vom Platz. Beim 99:88-Sieg der Gastgeber überragten die US-Amerikaner Rugg und Hicks. Am Ende hatte Letzterer 31 Punkte, Rugg beendete das Spiel mit 26 Zählern und 14 Rebounds.



Racing setzte sich vor heimischer Kulisse mit 88:77 gegen die Musel Pikes durch. Nach einem enttäuschenden ersten Viertel fanden die Hauptstädter besser in die Partie und konnten die zweite Saisonniederlage verhindern.

Arantia kommt unter die Räder



Aufsteiger Arantia musste zu Hause eine deutliche Niederlage gegen Amicale hinnehmen. Der amtierende Meister setzte sich in Fels mit 99:65 durch.

Résidence sicherte sich derweil einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Frank Baum gewann gegen Kordall mit 83:79.



Am Sonntag trifft Etzella in Ettelbrück auf Sparta (17.15 Uhr).

Bei den Frauen behauptete sich Amicale in Wiltz knapp mit 68:64. Die Musel Pikes feierten in Contern einen Auswärtssieg (78:67) und T71 siegte in Esch mit (85:71). Auch in der Frauenkonkurrenz kommt es am Sonntag zum Duell zwischen Etzella und Sparta (15.15 Uhr).