Basket Esch mit einem großen Schritt Richtung Halbfinale

In der Total League stand am Samstagabend der komplette erste Spieltag in der Titelgruppe auf dem Programm. Durch einen Heimsieg gegen Titelverteidiger Amicale hat Basket Esch jetzt einen Vorsprung von zwei Zählern auf Amicale und T71. Etzella siegte souverän gegen Racing.

(LB). - Im Topspiel zwischen Basket Esch und Amicale sahen die Zuschauer keine ansehnliche Partie. Beide Teams taten sich schwer und hatten erschreckend schwache Trefferquoten. Besonders Amicale zeigte insgesamt eine sehr enttäuschende Vorstellung und erzielte insgesamt nur 47 Zähler. Durch eine Leistungssteigerung nach der Pause zog Basket Esch davon und setzte sich am Ende verdient mit 65:47 durch. Roberson, der neue Profispieler von Amicale tat sich schwer und blieb mit nur vier Punkten blass.

In der Partie T71 gegen Sparta wurden dagegen sehr viele Punkte markiert. Durch einen 119:84-Erfolg zog T71 in der Tabelle mit Amicale gleich. Bei T71 erzielten gleich sechs Spieler einen zweistelligen Punktewert.

Auch ohne den verletzten McNutt setzte sich Tabellenführer Etzella am frühen Samstagabend souverän mit 85:76 beim hauptstädtischen Racing durch. McNutt wurde dabei von Wilson vertreten, der 22 Zähler markierte.