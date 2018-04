Amicale ist seiner Favoritenrolle im ersten Halbfinalduell mit Basket Esch nicht gerecht geworden. Zu Hause unterlagen Melcher und Co. mit 60:80.

Basket Esch legt vor

Bob Hemmen Amicale ist seiner Favoritenrolle im ersten Halbfinalduell mit Basket Esch nicht gerecht geworden. Zu Hause unterlagen Melcher und Co. mit 60:80.

Zwei Spiele muss Basket Esch noch gewinnen, um ins Endspiel der Basketball-Meisterschaft einzuziehen. Am Mittwochabend setzte sich das Team von Trainer Sylvain Lautié im ersten von fünf möglichen Halbfinals mit 80:60 in Steinsel durch. Bei den Gästen überzeugten die US-Amerikaner Rugg (27 Punkte) und Hicks (23 Zähler).



Amicale steht nach der Niederlage bereits am Sonntag in Esch (17 Uhr) unter Druck, weil Melcher und Co. gewinnen wollen, um in der Serie nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten.