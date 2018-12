Basket Esch behauptete sich am Samstagabend in einer spannenden Partie gegen Amicale. Die Musel Pikes und Arantia feierten wichtige Erfolge im Kampf um den sechsten Tabellenplatz.

Basket Esch gewinnt das Verfolgerduell

Basket Esch behauptete sich am Samstagabend in einer spannenden Partie gegen Amicale. Die Musel Pikes und Arantia feierten wichtige Erfolge im Kampf um den sechsten Tabellenplatz.

(LaB) - Im Verfolgerduell Amicale gegen Basket Esch ging es bis in die letzten Sekunden sehr eng zu. Rugg sicherte seiner Mannschaft durch zwei verwandelte Freiwürfe fünf Sekunden vor Schluss einen 78:76-Auswärtserfolg. Beide Teams agierten während 40 Minuten auf Augenhöhe. Durch diesen Erfolg schließt Basket Esch in der Tabelle zu den Steinselern auf und teilt sich jetzt den zweiten Platz mit dem Titelverteidiger.

In den Partien Arantia - Sparta und Musel Pikes - Résidence ging es um wichtige Punkte im Kampf um den sechsten Play-off-Platz. Die Musel Pikes lagen gegen Résidence lange zurück, doch im letzten Spielabschnitt drehten Kox und Co. die Partie zu ihren Gunsten und gewannen am Ende mit 101:89. Auch 50 Punkte von Price, davon neun Dreier, reichten den Walferdingern nicht zum Sieg. Durch den 106:97-Heimerfolg schloss Arantia zu Sparta in der Tabelle auf. Bei Arantia überzeugte vor allem wieder das US-Duo Williams/Francis.

Am frühen Samstagabend trafen Racing und T71 aufeinander. Dabei setzten sich die Hausherren aus der Hauptstadt überraschend deutlich mit 93:67 durch. T71 lag zu keinem Zeitpunkt der Partie in Führung. Racing zeigte eine mannschaftlich geschlossene Vorstellung, der die Gäste nichts entgegenzusetzen hatten.

Am Sonntag treffen um 17.15 Uhr in Ettelbrück noch Tabellenführer Etzella und das Tabellenschlusslicht Kordall aufeinander.