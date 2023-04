Bei den Männern gibt es im dritten Spiel der Finalserie um die Basketball-Meisterschaft den dritten Auswärtssieg.

Basketball

Basket Esch geht wieder in Führung

Joe GEIMER Bei den Männern gibt es im dritten Spiel der Finalserie um die Basketball-Meisterschaft den dritten Auswärtssieg.

Basket Esch fehlt noch ein Sieg. Hatte man das erste Spiel der Best-of-five-Serie in Steinsel noch knapp mit 79:74 gewonnen, so kam am Samstagabend in Spiel drei schon in der zweiten Halbzeit keine Spannung mehr auf. Zu dominant traten die Escher gegen Amicale auf. In der Schlussphase drohte es gar eine Klatsche mit 30 Punkten Differenz zu werden. Mit dem 75:95 sind die Steinseler, die am Mittwoch in Esch/Alzette auf 1:1 ausgeglichen hatten, noch gut bedient.

Steinsel gewinnt zweites Finalspiel in Esch Bei den Männern bleibt der Titelkampf spannend, Gréngewalds Frauen benötigen nur noch einen Sieg.

Basket Esch hat alle vier Viertel gewonnen. Zur Pause lag die Mannschaft von Trainer Franck Mériguet mit elf Punkten in Führung und nach 30 Minuten waren es 14 Zähler Vorsprung. Amicale kam trotz 30 Punkten von Alex Reese nicht mehr gefährlich heran.

Bei den Gästen, die elf von 26 Dreipunktewürfen verwandelten, überzeugte Clancy Rugg mit 26 Zählern. Thomas Grün steuerte 21 Punkte zum Auswärtssieg bei. Nun bietet sich Jordan Hicks und Co. am kommenden Samstag in Esch (20 Uhr) die Gelegenheit, vor eigener Kulisse die Meisterschaft und Dach und Fach zu bringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.