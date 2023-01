Clancy Rugg und seine Teamkollegen gewinnen am Sonntagabend gegen Düdelingen und haben im Endspiel die Möglichkeit, ihren Titel zu verteidigen.

Basketball

Basket Esch folgt Etzella ins Pokalfinale

Bob HEMMEN Clancy Rugg und seine Teamkollegen gewinnen am Sonntagabend gegen Düdelingen und haben im Endspiel die Möglichkeit, ihren Titel zu verteidigen.

Basket Esch steht im Finale des Basketballpokals der Männer. Nachdem sich Etzella am Samstag problemlos gegen Gréngewald behauptet hatte, setzte sich der amtierende Pokalsieger am Sonntag im ausverkauften Gymnase der Coque mit 91:79 gegen T71 durch.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell. Die Escher überzeugten mit starker Defensivarbeit – zudem waren Thomas Grün und Clancy Rugg kaum zu stoppen.

Yann Wolff und Etzella lassen die Muskeln spielen Die Ettelbrücker behaupten sich im Pokal-Halbfinale deutlich gegen Gréngewald und überwinden das Trauma der vergangenen Saison.

Im zweiten Viertel wurde Düdelingen besser. Jimmie Taylor und Co. lagen zur Halbzeit knapp mit 45:44 in Führung. Angeführt vom im dritten Viertel starken Jordan Hicks drehten die Escher nach dem Seitenwechsel auf, sodass sie mit einem leichten Vorteil (66:63) in den letzten Durchgang gingen.

T71 hatte in der Schlussphase Probleme, um gegen die starke gegnerische Defensive zu punkten. Selbst Taylor fand zunächst kaum noch Optionen. Doch Düdelingen kämpfte sich aus dem Loch und gestaltete die Partie noch einmal spannend.

Am Ende behaupteten sich dann aber die Escher, die am 18. März in der Arena der Coque in Kirchberg auf Etzella treffen werden.

