Basket Esch, der klare Favorit

Am Samstagabend wird das erste Viertelfinale zwischen Basket Esch und Sparta ausgetragen. Die Gastgeber sind der klare Favorit, doch haben die Bartringer zumindest Außenseiterchancen? Die Teams im Vergleich.

Wenn am Samstagabend (20.30 Uhr) Basket Esch die Bartringer Sparta empfängt, sind die Gastgeber auf den ersten Blick der klare Favorit. Doch die Mannschaft von Trainer Sylvain Lautié hatte in dieser Spielzeit bereits Probleme. Werden die Viertelfinals also trotzdem spannend? Die beiden Teams im Vergleich.

Bisherige Duelle

Drei Mal trafen beide Mannschaften bislang in dieser Saison aufeinander und Basket Esch hat jedes Spiel gewonnen ...